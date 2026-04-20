В Подмосковье 16 компаний вошли в проект «Производительность труда»

Шестнадцать компаний из Подмосковья присоединились к федеральному проекту «Производительность труда» в первом квартале 2026 года при поддержке регионального центра компетенций. Предприятия представляют различные отрасли — от пищевой и косметической до машиностроения, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Среди новых участников — производитель сыровяленых колбас и деликатесов премиум-класса «СолеРамичи» из Солнечногорска и компания «Арнест Косметикс» из Ногинска, выпускающая декоративную косметику и средства по уходу за кожей, волосами и личной гигиены.

Также к проекту присоединились производитель безалкогольных напитков и соков из Малаховки «ПК ЛИДЕР», компания «ЕВРОПОС ГРУПП», выпускающая POS-материалы и торговое оборудование, и «НПО Экосистема», специализирующаяся на сложном водоочистном оборудовании.

В портфеле Московской области — более 300 реализованных проектов. Суммарный экономический эффект превысил 11 млрд рублей. В среднем выработка на предприятиях выросла на 48%, время протекания процессов сократилось на 34%, а объем незавершенного производства — на 33%.

К участию допускаются компании приоритетных отраслей с выручкой не менее 400 млн рублей и долей иностранного капитала не более 50%. Для соответствующих требованиям предприятий участие бесплатное. Заявку можно подать после регистрации на платформе Производительность.рф.

Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробная информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.