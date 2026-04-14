В Подмосковье 1500 участников СВО посетили заводы региона

В Московской области с мая 2025 года провели 185 экскурсий на предприятия для участников СВО и их семей, а с января 2026 года к проекту присоединились школьники и студенты. Всего заводы региона посетили около 1800 человек, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Проект «Промышленный туризм» запустили в 2025 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Московская область первой в стране начала организовывать экскурсии на производствах для участников спецоперации.

Сейчас к проекту присоединились более 200 предприятий региона. Среди них — «Метровагонмаш» (входит в ТМХ), авиакорпорация «Рубин», индустриальный парк «Есипово» и другие компании. Участники знакомятся с историей заводов, общаются с руководством, изучают производственные процессы, узнают о востребованных профессиях и корпоративной культуре. Также им предлагают консультации по трудоустройству и обучению.

«Более 200 предприятий Подмосковья присоединились к проекту и проводят экскурсии на своих площадках. Акцент делается на тех производствах, где открыты вакансии и готовы трудоустроить участников СВО и их близких. Благодаря инициативе уже около 80 человек нашли работу, кто-то перед оформлением проходит обучение или стажируется. Интерес к трудоустройству проявляют практически все участники экскурсий», — рассказал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

Проект реализуют министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья, фондом «Защитники Отечества», кадровым центром Подмосковья и администрациями округов. Инициатива направлена на социальную адаптацию и профессиональную интеграцию участников СВО в гражданскую жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.