В Подмосковье 12 компаний завершили инвестпроекты при поддержке ФРП

В Московской области 12 компаний завершили инвестиционные проекты при поддержке фонда развития промышленности региона в 2025 году. Общий объем льготных займов составил 813 млн рублей, а суммарные инвестиции по реализованным проектам превысили 2,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В 2025 году фонд развития промышленности Московской области одобрил предоставление льготных займов для реализации 21 инвестиционного проекта. Поддержка направлена на создание новых производств, модернизацию действующих предприятий и запуск новых видов востребованной продукции. Общий объем инвестиций по всем одобренным проектам составил почти 4,3 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.