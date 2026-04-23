В Петербурге спрос на дальнобойщиков вырос на 25%

В Санкт-Петербурге водители-дальнобойщики стали самой востребованной профессией в сфере перевозок: число вакансий за год выросло на 25%. Об этом сообщает «Бриф24» .

По данным Авито Работы, средний предлагаемый доход дальнобойщиков составил 133 551 рубль в месяц. В целом зарплаты в логистике и грузоперевозках за год увеличились на 9% — до 90 949 рублей.

Директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков отметил, что работодатели чаще ищут специалистов с прикладными навыками и готовностью выполнять расширенный круг задач.

Одновременно растет спрос и на сопутствующие услуги. По информации Авито Услуг, интерес к сборке и разборке мебели увеличился на 41%, к услугам комплектовщиков и упаковщиков — на 40%. Спрос на перенос деликатных грузов вырос на 19%, а на срочные заказы и подъем без лифта — на 20%.

В среднем услуги грузчиков стоят 2,9 тыс. рублей. За срочность доплата может достигать 3 тыс. рублей, за подъем без лифта — до 2,9 тыс. рублей за этаж.

