В Петербурге число секонд-хендов выросло на 6% за два года

В Санкт-Петербурге за два года стало больше магазинов подержанной одежды и ателье по ремонту. Рост составил 6% и 8% соответственно, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Геосервис 2ГИС изучил, как с февраля 2024 по февраль 2026 года изменилось число секонд-хендов и мастерских по ремонту одежды в городах-миллионниках.

В среднем по стране количество секонд-хендов сократилось на 4% — до 983 точек. Однако Петербург вошел в число городов с положительной динамикой: рост составил 6%. Лидерами стали Пермь (+16%), Краснодар (+11%) и Екатеринбург (+4%).

Одновременно увеличилось число ателье. В миллионниках их стало больше на 12% — до 10,5 тыс. В Петербурге показатель вырос на 8%, до 1,6 тысячи точек, в Москве — на 10%, до 3,4 тысячи. Самый заметный прирост зафиксирован в Воронеже (+39%) и Самаре (+33%).

Аналитики также отметили рост интереса к таким услугам. В феврале 2026 года пользователи искали секонд-хенды на картах 479 тысяч раз — это вдвое больше, чем ранее. Запросы на ремонт одежды увеличились на 23% и достигли 126 тысяч.

