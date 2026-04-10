В Петербурге число начинающих предпринимателей-заемщиков выросло в 2,5 раза

С начала 2026 года доля начинающих предпринимателей среди получателей льготных займов в Петербурге выросла с 10,7% до 25,7%. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, передает газета «Петербургский дневник» .

За первые три месяца года предприниматели получили через Фонд микрофинансирования 344 млн рублей. Средний размер займа составил 4,1 млн рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Чаще всего за поддержкой обращались производственные компании (37,6%), предприятия сферы услуг (35,7%), торговли (11,5%), общепита (7,3%) и перевозок (6,1%).

Начинающим предпринимателям за квартал выдали 88,6 млн рублей — на 27% больше, чем в первом квартале 2025 года. По словам Александра Беглова, Петербург занимает лидирующие позиции в России по объему микрофинансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Предпринимателей сопровождают восемь организаций инфраструктуры «Мой бизнес».

Компании легкой и обрабатывающей промышленности могут получить до 5 млн рублей без залога под 12% годовых. С февраля действует программа гарантий для участников СВО и их семей: город предоставляет поручительство до 10 млн рублей, но не более 50% от суммы кредита. За время работы программы бизнес привлек 14 млрд рублей заемных средств.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года малый и средний бизнес Петербурга получил более 1,65 млрд рублей благодаря поручительствам фонда.

