В Петербурге число начинающих предпринимателей-заемщиков выросло в 2,5 раза
С начала 2026 года доля начинающих предпринимателей среди получателей льготных займов в Петербурге выросла с 10,7% до 25,7%. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, передает газета «Петербургский дневник».
За первые три месяца года предприниматели получили через Фонд микрофинансирования 344 млн рублей. Средний размер займа составил 4,1 млн рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Чаще всего за поддержкой обращались производственные компании (37,6%), предприятия сферы услуг (35,7%), торговли (11,5%), общепита (7,3%) и перевозок (6,1%).
Начинающим предпринимателям за квартал выдали 88,6 млн рублей — на 27% больше, чем в первом квартале 2025 года. По словам Александра Беглова, Петербург занимает лидирующие позиции в России по объему микрофинансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Предпринимателей сопровождают восемь организаций инфраструктуры «Мой бизнес».
Компании легкой и обрабатывающей промышленности могут получить до 5 млн рублей без залога под 12% годовых. С февраля действует программа гарантий для участников СВО и их семей: город предоставляет поручительство до 10 млн рублей, но не более 50% от суммы кредита. За время работы программы бизнес привлек 14 млрд рублей заемных средств.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года малый и средний бизнес Петербурга получил более 1,65 млрд рублей благодаря поручительствам фонда.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.