В Павловском Посаде построят завод электротехники за 1 млрд рублей

Компания «РТК-ЭЛЕКРО-М» реализует в Павловском Посаде проект импортозамещающего производства электротехнической продукции с инвестициями более 1 млрд рублей. Часть средств — 150 млн рублей — предоставит Фонд развития промышленности Московской области в виде льготного займа под 3% годовых на пять лет, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «РТК-ЭЛЕКРО-М», входящая в группу «НЭК», реализует проект по расширению производства электротехнической продукции в Павловском Посаде. Общий объем инвестиций превысит 1 млрд рублей. Средства направят на строительство нового производственного корпуса площадью почти 6 тыс. кв. метров, закупку и наладку оборудования и запуск серийного выпуска продукции.

Сегодня площадь производственно-складских помещений предприятия превышает 10 тыс. кв. метров, на заводе работают более 210 сотрудников. Реализация проекта позволит увеличить мощности и расширить линейку выпускаемой продукции.

«Проект, получивший поддержку региона, направлен на снижение зависимости от импортной высоковольтной продукции и создание в России полного цикла ее производства. Льготный заем в размере 150 млн рублей позволит профинансировать почти 12% от общей суммы затрат на реализацию проекта», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие стало первым в России производителем малогабаритных пофазноизолированных литых токопроводов и шинопроводов напряжением от 0,4 до 110 кВ и током до 18 000 А, а также комплектных литых токопроводов напряжением от 0,4 до 24 кВ и током до 14 000 А. Продукция используется на объектах ПАО «Россети», ПАО «Русгидро», ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ОАО «РЖД» и других предприятий в разных регионах России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.