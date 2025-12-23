В Павлово-Посадском округе построили новый цех металлообработки за 300 млн рублей

Электрогорский металлический завод завершил строительство цеха металлообработки в Павлово-Посадском округе. Главгосстройнадзор Московской области проверил объект и выдал заключение о соответствии проекту, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый цех металлообработки Электрогорского металлического завода в Павлово-Посадском округе готов к вводу в эксплуатацию. Проект стоимостью 300 млн рублей позволит создать 40 рабочих мест для местных жителей и увеличить выпуск промышленной продукции.

Площадь производственной площадки превышает 5 тысяч квадратных метров. В цехе установлены 45 единиц современного оборудования, обеспечивающих полный цикл механической обработки металла. Здесь будут выпускать комплектующие для сборочных производств, детали со сложными фасонными поверхностями, сварные конструкции и узлы из листового и сортового металлопроката.

Готовая продукция завода используется в углеобогатительной, горнодобывающей и химической промышленности, а также в золотодобыче. Предприятие производит системы управления и автоматизации, а также специализированное оборудование для обслуживания самолетов в аэропортах России и соседних стран.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.