В Павлово-Посадском округе обсудили развитие предприятий

Заседание совета директоров предприятий прошло 2 апреля в Павлово-Посадском округе при участии депутата Госдумы Геннадия Панина, главы муниципалитета Дениса Семенова и депутата Мособлдумы Линары Самединовой. Участники рассмотрели вопросы развития бизнеса и экономики в текущих условиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Оглядываясь назад, у каждого из нас остается понимание, насколько важен суверенитет — как на государственном уровне, так и в сфере бизнеса. Особенно остро это ощущают те, кто работает с иностранными партнерами. Без защиты своих интересов невозможно обеспечить стабильность и развитие», — подчеркнул Геннадий Панин.

Депутат отметил, что формат совета директоров позволяет руководителям предприятий видеть общую картину и вырабатывать совместные решения при поддержке муниципальных, региональных и федеральных властей. Денис Семенов и Линара Самединова поблагодарили представителей бизнеса за вклад в развитие экономики и поддержку военнослужащих и их семей. Заседание стало завершающим этапом рабочей поездки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.