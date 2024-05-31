В ПАО «Тензор» в Дубне расширяют сборочное производство и создают рабочие места

ПАО «ТЕНЗОР» в подмосковной Дубне расширяет сборочное производство. Создаются новые рабочие места, кадровая служба ведет набор сотрудников. Параллельно с их обучением ремонтируются и оснащаются помещения. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

О масштабных изменениях и перспективных планах рассказал начальник комплексного сборочного производства КСП-40 Павел Дьячков. Он отметил, что санкции, которые вводит западный мир против России, открывают новые возможности для развития отечественного производства. И приборный завод «ТЕНЗОР» использует свои конкурентные преимущества.

«Если в 2021 году объемы реализации составили 900 млн рублей, в 2022 году — 1,3 млрд, в 2023 году — 1,8 млрд, то плановые объемы на 2024 год — от 5 до 6 млрд рублей. Львиную долю этой продукции выпускает цех 40. Соответственно, если по монтажу раньше была загрузка на 2 500 нормо-часов, то теперь она резко возросла — еще на 6 000 нормо-часов», — пояснил Дьячков.

Он отметил, что приборный завод работает в одну смену.

«Выработана стратегия на перевод всего производства на поточную линию изготовления продукции. Основных рабочих по монтажному участку было 19, стало 58 — в три раза больше. В цехе 40 трудятся 130 рабочих, и набор продолжается. Как известно, в Дубне большие кадровые проблемы, квалифицированного радиомонтажника можно разве что переманить с другого предприятия. Мы пошли другим путем — стали обучать сами, внедрили новую систему подготовки персонала», — сказал Павел Дьячков.

Учебный процесс занимает от двух до трех месяцев. По учебной программе ежедневно проводятся теоретические (2 часа) и практические (шесть часов) занятия, в группах до 10 человек. У каждого ученика есть персональный наставник.

На время стажировки заключается ученический срочный договор с оплатой в размере 48 тысяч рублей. После сдачи квалификационных экзаменов работнику присваивается разряд, и он переводится на сдельную оплату труда. Ему предоставляется социальный пакет, в том числе компенсация проезда, родительской платы за детский сад, стоимости путевки в детские лагеря.

Желающих освоить интересную, перспективную специальность с возможностью профессионального роста приглашают в команду «ТЕНЗОРА».

ПАО «ТЕНЗОР» — базовое предприятие Группы компаний «ТЕНЗОР». Решение о создании приборного завода в подмосковной Дубне было принято в 1968 году, а через пять лет на новой промплощадке начался выпуск продукции.

С 2023 года ПАО «ТЕНЗОР» входит в перечень системообразующих организаций Московской области и РФ.

Предприятие располагает необходимой конструкторской и производственной базой. Основные виды деятельности: разработка, проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.