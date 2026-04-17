В Озерах Коломны проверили технику перед посевной

Весенний смотр сельхозтехники прошел 15 апреля в предприятии «Емельяновка» в Озерах городского округа Коломна. По итогам проверки все машины допустили к работе, хозяйство готово к посевной кампании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный весенний смотр техники состоялся в сельскохозяйственном предприятии «Емельяновка», входящем в агрохолдинг «ОСП агро». Специалисты оценили состояние машин перед началом полевых работ.

«Основные критерии, по которым оценивали технику, — это работа двигателей и ходовой части, осветительных приборов, наличие всей необходимой документации, противопожарного инвентаря и средств для оказания первой медицинской помощи. По итогам смотра вся техника допущена к работе. Предприятие готово к посевной кампании», — рассказали в агрохолдинге.

Одновременно проверили готовность механизаторов. С сотрудниками провели инструктажи по технике безопасности, напомнив, что тракторы и другие самоходные машины относятся к объектам повышенной опасности, а эксплуатация неисправной техники увеличивает риск для жизни и здоровья.

Сроки начала посевной зависят от погодных условий. При благоприятной погоде техника выйдет в поля в третьей декаде апреля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.