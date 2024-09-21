В основной капитал столицы вложили свыше 2,6 трлн рублей за полгода

В период с января по июнь 2024 года средний и крупный бизнес Москвы инвестировал в основной капитал города более 1,3 трлн рублей. При этом суммарный объем вложений превысил показатели равного периода 2023 года на 8% в сопоставимых ценах, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Инвестиции в основной капитал Москвы по итогам первого полугодия превысили 2,6 трлн рублей, в сопоставимых ценах это на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Город активно реализует комплекс мер поддержки инвесторов в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря этому вложения крупного и среднего бизнеса за первые 6 месяцев 2024 года превысили 1,3 трлн рублей», — отметил Ликсутов.

От общего объема инвестиций вложения в возведение нежилых сооружений и зданий, а также благоустройство земель составили около 23%. Для проектов индустриального строительства в Москве существуют спецусловия, такие как присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта. Также инвесторы могут заключать со столицей офсетные контракты, гарантирующие в течение нескольких лет сбыт продукции предприятий.

В обрабатывающие производства инвестировали в 1,9 раз больше, чем в период с января по июнь прошлого года.

«Затраты на приобретение и монтаж промышленных машин и оборудования, а также другого производственного инвентаря составили более 36% от общего объема инвестиций», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что в создание приборов регулирования и контроля техпроцессов на производствах вложили более 1,1 млрд рублей.

С января по июнь текущего года еще порядка 20% инвестиций направили на создание объектов интеллектуальной собственности. Технико-внедренческие и наукоемкие компании локализуют на площадке ОЭЗ «Технополис Москва». Предприятиям доступен статус резидентов особой экономической зоны, который позволяет понизить налоги на транспорт, имущество, землю и прибыль.

В 2024 году Москва уже в шестой раз стала лидером рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Это стало возможно за счет формирования благоприятных условий для ведения бизнеса. По итогам прошлого года в экономику города инвестировали порядка 6,8 трлн рублей.