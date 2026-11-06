В Орехово-Зуевском округе предприятие увеличило выработку на 14%

Компания «Комплексные системы производства» в Орехово-Зуевском округе повысила выработку на 14% и сократила производственный цикл на 13% благодаря внедрению бережливого производства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Комплексные системы производства» внедрила улучшения в рамках пилотного проекта по повышению производительности труда при поддержке Регионального центра компетенций Московской области.

Эксперты центра и сотрудники предприятия проанализировали нанесение рисунка на стеклянную упаковку методом шелкотрафаретной печати высокотемпературными красками. Целью было сократить потери времени и повысить эффективность участка.

На производстве внедрили быструю переналадку оборудования, систему 5С, стандартизированную работу и производственный анализ. Для изучения перемещений сотрудников и выявления лишних операций использовали диаграмму спагетти. В результате выработка выросла на 14%, а время производственного цикла сократилось на 13%. Полученный опыт планируют распространить на другие линии предприятия.

Проект «Производительность труда» позволяет подмосковным предприятиям бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов регионального центра компетенций.

Федеральный проект входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

Информация о поддержке бизнеса в Московской области доступна на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.