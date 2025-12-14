В Орехово-Зуевском округе открылось новое фермерское хозяйство

сегодня в 06:53

Вблизи деревни Беливо Орехово-Зуевского городского округа начало работу новое фермерское хозяйство Дениса Морозова. В рамках рабочего визита 12 декабря его посетила заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Ирина Говорова, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«В 2025 году Денис Викторович победил в конкурсе на получение гранта „Агростартап“, что дало ему дополнительные возможности для реализации своего проекта», — сообщила Ирина Говорова.

Приобретено поголовье овец и крупного рогатого скота молочного направления, проводятся мероприятия по обновлению существующего животноводческого комплекса и модернизация оборудования. Закуплены трактора и сельскохозяйственная техника для производства и заготовки кормов.

«В планах хозяйства увеличение поголовья, расширение площадей под кормовую базу и выпас скота», — добавила замглавы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.