В ООН зафиксировали снижение глобальных потоков прямых иностранных инвестиций

На докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) были озвучены актуальные цифры прямых иностранных инвестиций и отмечена тенденция их сокращения. При этом она наблюдается в основном в развивающихся странах, например, в Китае.

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций снизились в 2020 году на фоне COVID-19 на 36%, в 2021 году восстановились на нормальные значения, а в 2022 году из-за конфликта на Украине опять сократились на 12%. В 2023 году тенденция к снижению сохранилась — ПИИ снизились на 2%, до 1,33 трлн долларов.

По данным доклада ООН, на объем ПИИ в 2023 году повлияли неуверенность инвесторов в перспективах мирового экономического роста, снижение глобальных объемов сделок.

Из-за экономики отдельных европейских государств общий рост ПИИ в развитых странах увеличился, тогда как в развивающихся он уменьшился на 7%. Самое заметное сокращение фиксировалось в Азии — на 8%, в частности сократился объем инвестиций в Китай.

Однако в ООН уточняли, что если финансовые условия смягчатся, то прогноз динамики инвестиций в мире в 2024 году будет «умеренно позитивным».