В ОЭЗ «Технополис Москва» появится производство инновационных лекарств

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» стартовали работы по созданию исследовательского и производственного комплекса биотехнологической компании «Артселленс», одним из ключевых инвесторов которой является ведущая инновационная биотехнологическая компания «Промомед», заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Центр биотехнологических исследований и разработок (R&D-центр) «Артселленс» будет находиться на площадке «Технополис Москва» в Печатниках, а основное производство — в Алабушево, в Зеленограде. Финансирование проекта ведется при поддержке столицы, а также Сбера.

«Развитие медицины и технологий, связанных с ней, — одна из ключевых задач для столичной промышленности. На двух площадках ОЭЗ „Технополис Москва“ появятся производство и научно-исследовательский центр. Город присвоил компании статус резидента ОЭЗ, благодаря чему производитель получит ряд налоговых льгот. Сейчас ведется проектирование внутреннего оснащения будущих объектов», — сказал Овчинский.

Поддержка компании «Артселленс»

Проектное финансирование, которое Сбербанк предоставил компании «Артселленс», составляет 10,5 млрд руб.

«Сбер предоставляет корпоративным клиентам широкую линейку банковских продуктов и нефинансовых сервисов на всех стадиях реализации новых проектов, а также в процессе финансирования текущей деятельности предприятий и организаций», — отметил вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Основными направлениями деятельности компании «Артселленс» станут разработка и полный цикл производства биоаналогов и инновационных биотехнологических препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и других социально значимых заболеваний.

Завод в «Алабушево»

В рамках второго этапа планируется запустить биотехнологический завод в «Алабушево». Суммарная мощность новейшего предприятия оценивается в 150 кг субстанции в год — это около 750 тыс. флаконов лекарственных препаратов. Технологии, разработанные в R&D-центре в «Печатниках», будут передаваться на производственную площадку в «Алабушево».

«Мы благодарны нашим партнерам, Департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы и финансовому лидеру Сберу, за возможность совместной работы над проектом. Это стратегическое партнерство является существенным шагом в развитии биотехнологий, как одного из направлений, которое способствует обеспечению лекарственной безопасности страны», — добавил генеральный директор компании «Артселленс» Максим Смагин.

В ОЭЗ «Технополис Москва» формируется фармацевтический кластер, в него входит 11 компаний, 8 из которых уже выпускают продукцию. Благодаря поддержке города компании могут рассчитывать на налоговые льготы, в свою очередь Москва получает качественный товар локального производства без задержек в поставке.