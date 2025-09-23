В ОЭЗ «Дубна» запустят производство автокомпонентов

Компания «Новая Подшипниковая Индустрия» планирует построить на территории подмосковной особой экономической зоны «Дубна» завод по производству автокомпонентов. Инвестор и управляющая компания ОЭЗ подписали соглашение о реализации проекта на III Международном форуме особых экономических зон, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Объем инвестиций в проект компании «Новая Подшипниковая Индустрия» составит 1,5 млрд рублей. На новом заводе по производству компонентов для автомобильной промышленности будет создано не менее 120 рабочих мест. Сейчас инвестор прорабатывает дорожную карту по реализации проекта», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом предприятии компания планирует запустить производство ступичных подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов. Инвестпроект направлен на обеспечение технологического суверенитета страны в сфере производства автокомпонентов.

«На территории ОЭЗ «Дубна» уже работают предприятия по выпуску автокомпонентов. В частности, «Завод автомобильных подшипников № 1» не только запустил производство, но и активно инвестирует в его расширение. Это говорит о том, что у нас на площадке созданы все условия для эффективной реализации инвестпроектов технологического суверенитета в области автокомпонентов и других сферах», — подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.