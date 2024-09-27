В ОЭЗ «Дубна» заключили соглашения о сотрудничестве с Китаем и Узбекистаном

В рамках международной молодежной программы «Бизнес-инкубатор Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)» Особая экономическая зона «Дубна» подписала два соглашения о международном сотрудничестве, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Соглашения о сотрудничестве, подписанные сегодня между ОЭЗ „Дубна“ и представителями торгово-инвестиционной компании Consult Invest ITIC Республики Узбекистан и китайской IT-компании Shandong Longai Information Technology Group Co.Ltd. позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество в развитии торгово-экономических связей. Также стороны договорились в случае необходимости создавать комиссии и рабочие группы для практической координации вопросов сотрудничества», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Международная торгово-инвестиционная компания Consult Invest ITIC в Республике Узбекистан в рамках заключенного соглашения взяла на себя обязательства способствовать расширению сотрудничества российского бизнеса с организациями и компаниями из стран Центральной Азии, а также оказывать содействие резидентам АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ в установлении и укреплении деловых отношений с организациями и компаниями стран Центральной Азии.

Технологическая китайская IT-компания Shandong Longai Information Technology Group Co.Ltd. и ОЭЗ «Дубна» договорились совместно содействовать развитию экономических связей между российскими и китайскими предприятиями, способствуя укреплению деловых отношений, реализации совместных инициатив и обмену опытом для достижения взаимовыгодных результатов и устойчивого экономического роста.

«Подписание таких соглашений крайне важно для наших компаний-резидентов, ведь они экспортируют свою продукцию в более чем 100 стран мира. Содействие российскому бизнесу со стороны наших зарубежных партнеров в рамках заключенных сегодня соглашений будет способствовать улучшению инвестиционного климата и увеличению экспортного потока между нашими странами. Еще одним важным направлением сотрудничества является вовлечение молодежи в создание и развитие технологических стартапов — это направление мы также готовы совместно развивать на нашей инновационной площадке», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.