В ОЭЗ Дубна в Подмосковье запустили четвертую очередь

Инфраструктуру четвертой очереди левобережной площадки ОЭЗ «Дубна» ввели в эксплуатацию в Подмосковье. Территория площадью 47,6 гектара полностью подготовлена для размещения новых резидентов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

На площадке завершили строительство инженерной, транспортной и таможенной инфраструктуры, а также оборудовали вертолетную площадку. В настоящее время здесь уже реализуют проекты семь компаний-резидентов, которые планируют построить научно-производственные комплексы. Общий объем инвестиций оценивается в 12 млрд рублей, предусмотрено создание более 1100 рабочих мест.

Якорным предприятием станет фармацевтическая компания «Эдвансд Дубна». Резидент намерен вложить более 2,5 млрд рублей в строительство завода и создать не менее 300 высокотехнологичных рабочих мест. На предприятии будут разрабатывать и выпускать препараты для лечения социально значимых заболеваний, включая противоопухолевые средства, лекарства от ВИЧ-инфекции, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Компания «Навифарм» планирует инвестировать 2 млрд рублей в производство лекарств для лечения заболеваний глаз, дыхательных путей и пищеварительной системы. Производство организуют с применением технологии асептического розлива BFS, обеспечивающей высокий уровень стерильности. Ожидается создание около 200 рабочих мест.

«К 2035 году, по предварительным прогнозам, число резидентов ОЭЗ «Дубна» достигнет 200, будет построено около 70 предприятий и создано примерно 16 500 рабочих мест. Общая выручка компаний составит 1 450 млрд рублей, а инвестиции в проекты — порядка 245 млрд рублей. Кроме того, планируется увеличение отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды до 215 млрд рублей», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Сейчас общая площадь ОЭЗ «Дубна» составляет 335 гектаров. Параллельно ведется подготовка участков пятой очереди, присоединенной в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.