В ОЭЗ «Дубна» стартует акселератор для малых технологических компаний

14 ноября в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» начинается программа акселератора «Технологии и инновации». Такой образовательный курс оказывает помощь бизнесменам и создателям стартапов в превращении рентабельной идеи в действительно успешное дело, решении проблем роста малого бизнеса.

Участников программы научат создавать бизнес-модели, масштабировать проекты, планировать развитие. Отдельное внимание уделят процедуре получения статуса малой технологической компании (МТК).

Для маленьких компаний это важный этап. Он предоставляет возможность для получения мер господдержки. Закончится курс защитой проектов и выставкой перспективных компаний.

После завершения программы ОЭЗ «Дубна» будет и дальше поддерживать резидентов на разных этапах — начиная регистрацией и заканчивая выходом продукта на рынок. Один из примеров — компания «С-компонент». Она после участия в акселераторе получила статус МТК и привлекает госфинансирование, чтобы увеличить собственное производство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для ученых.

«Для их (ученых — ред.) привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые «творят», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.