В ОЭЗ «Дубна» разработали отечественного ИИ-ассистента для госсектора

Компания «Хоппер ИТ», резидент ОЭЗ «Дубна», разработала бизнес-ассистента с искусственным интеллектом, который смогут использовать как открытые компании, так и предприятия с высокими уровнем цифровой безопасности, в том числе и государственные структуры. В основе разработки лежит программное обеспечение, внесенное в реестр отечественного ПО Минцифры России, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В ОЭЗ «Дубна» компания «Хоппер ИТ» занимается разработкой, внедрением и сопровождением корпоративных информационных систем. За время деятельности на подмосковной площадке резидент инвестировал в проект более 80 млн рублей, а ежегодная выручка от внедрения инновационных решений составляет порядка 350 млн рублей», — рассказала о компании зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новая разработка компании «Хоппер ИТ» — это чат-бот с искусственным интеллектом, который отвечает на запросы пользователей в рамках базы данных, предоставленной компанией-заказчиком. Это может быть как закрытая база данных, так и открытые источники. ИИ-ассистент обеспечивает снижение нагрузки на службы поддержки и сервиса до 95%, а также ускорение адаптации новых сотрудников — корпоративная база знаний становится доступной в диалоговом режиме.

Решение резидента ОЭЗ «Дубна» уже доказало эффективность на пилотных проектах: виртуальный помощник в формате диалога отвечает на вопросы сотрудников и клиентов, используя внутренние документы, инструкции, регламенты и продуктовые материалы компании. При этом технология полностью исключает так называемые «галлюцинации» нейросетей — ответы формируются строго на основе фактов. Развертывании программы занимает несколько часов.

«Сегодня компании ищут решения, которые реально помогают экономить ресурсы и ускорять процессы, при этом они должны быть полностью российскими. Наши ИИ-ассистенты — это безопасный и быстрый способ внедрить искусственный интеллект в ежедневную работу организации. Мы предлагаем бизнесу уникальную возможность бесплатно получить MVP-ассистента и самим убедиться в эффективности технологии», — сообщил генеральный директор ООО «Хоппер ИТ» Николай Ганюшкин.

Ознакомиться с технологией и оставить запрос на бесплатный прототип ИИ-ассистента можно на официальном сайте компании «Хоппер ИТ». Там же можно ознакомиться с другими разработками компании.

«Компании IT-кластера в ОЭЗ «Дубна» разрабатывают программные продукты для самых разных сфер — от игровой индустрии до программного обеспечения для корпоративного и государственного сектора. Важно, что большинство этих разработок обеспечивают цифровой суверенитет и цифровую безопасность государства», — подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.