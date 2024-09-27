В ОЭЗ «Дубна» провели «Бизнес-инкубатор Шанхайской организации сотрудничества»

Участники международной молодежной программы «Бизнес-инкубатор Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)» познакомились с инвестиционными проектами, реализуемыми на территории особой экономической зоны «Дубна». Более 50 иностранных делегатов ознакомились с исследованиями ведущих резидентов в сфере авиастроения, информационных технологий, медицине и фармацевтике, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

С инициативой о проведении бизнес-инкубатора в ОЭЗ «Дубна» выступил президент России Владимир Путин. В ходе заседания совета глав государств-членов ШОС в Астане в июле этого года он пригласил членов объединения в наукоград.

«Дубна, как площадка для проведения столь значимого мероприятия, выбрана целенаправленно. Здесь располагаются всемирно известный центр ядерных исследований ОИЯИ и одна из первых в России особая экономическая зона „Дубна“, резиденты которой создают и внедряют новые передовые технологии, производят технически сложную продукцию, повсеместно востребованную в стране и за ее пределами, активно наращивая инвестиции в свои проекты. Так, только за первое полугодие 2024 года фактический объем инвестиций составил 21,3 млрд рублей. На текущий момент статус резидента ОЭЗ „Дубна“ имеют более 160 компаний, которые создали свыше 8 тыс. рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Представители из 9 стран — России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана, Индии, Китая и Таджикистана — побывали на предприятии «Биофармлаб», где выпускают более 60 наименований косметической продукции, в том числе линейки Librederm, посетили научно-производственный комплекс компании «Алтегра» по производству и продвижению уникальных разработок в области фармакологии, а также основную производственную площадку Encore Energy, где резидент «Энкор» выпускает высокотехнологичное энергетическое оборудование. Молодые предприниматели стран ШОС также посетили цифровой здравпункт, созданный в ОЭЗ «Дубна» при поддержке ФМБА России, и Объединенный институт ядерных исследований, где узнали о мегасайенс проектах ОИЯИ, в том числе таких крупнейших, как NICA и фабрика тяжелых ионов.

«Наша площадка многие годы эффективна и входит в число лидеров среди российских особых экономических зон. Мы всегда готовы делиться практиками реализации механизма государственно-частного партнерства, на примере ОЭЗ „Дубна“ демонстрировать преимущества, которые получает здесь бизнес. Мы открыты к сотрудничеству с иностранными инвесторами, другими индустриальными парками. Надеюсь, что результаты мероприятия будут иметь практический характер», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Представители стран ШОС выразили заинтересованность в сотрудничестве. Для ОЭЗ «Дубна» молодежная международная площадка будет способствовать налаживанию более тесных партнерских отношений с молодыми предпринимателями ШОС, позволит найти новых бизнес-партнеров, привлечь иностранные инвестиции и создать совместные проекты с предпринимателями Шанхайской организации сотрудничества.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.