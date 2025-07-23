В ОЭЗ «Дубна» планируют запуск производства противоопухолевых препаратов. Их выпуском займется компания «Алсигма», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фармсектор в ОЭЗ «Дубна» находится в стадии развития. Так, в следующем году здесь начнет работу новый завод компании «Алсигма», где будет запущено производство противоопухолевых препаратов.

«Заявленный объем инвестиций в фармацевтический сектор на территории ОЭЗ „Дубна“ превышает 12 млрд рублей. Более 90% этих средств уже инвестировано, многие фармкомпании уже ведут производственную деятельность. По итогам прошлого года объем выручки предприятиями сектора составил 15 млрд рублей. Учитывая поступательное развитие отрасли у нас на площадке, в 2025 году этот показатель может значительно увеличиться», — говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев.

В ОЭЗ «Дубна» локализовано 9 предприятий фармацевтической промышленности. Эти предприятия входят в сектор биомедицинских технологий особой экономической зоны, который на сегодняшний день насчитывает 45 резидентов. Например, компания ПСК «Фарма», которая самостоятельно разрабатывает и выпускает широкую номенклатуру лекарственных препаратов. Некоторые из них не имеют аналогов в России.

«Объем фактических инвестиций в этот сектор на территории ОЭЗ превышает 11 млрд рублей. На этих предприятиях создано более 1 тысячи рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.