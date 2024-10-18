В новый комплекс по переработке какао-бобов в Подмосковье вложат 400 млн рублей

Для запуска импортозамещающего производства по переработке какао-бобов в г. о. Егорьевск ООО «ИНТЕРМАРЕ» предоставлен земельный участок по программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Учредителями компании, которая займется реализацией проекта, являются владельцы ООО «Кондитерская фабрика «Победа». Фабрика уже более 10 лет реализует программу модернизации и развития производственной базы и тем самым расширяет собственные производственные мощности предприятия. Новый инвестпроект будет реализован в рамках этой программы.

«Объем инвестиций в проект предприятия по переработке какао-бобов в городском округе Егорьевск оценивается в 445 млн рублей. Имущественная поддержка региона в рамках программы «Земля за 1 рубль» обеспечит инвестора необходимыми площадями для строительства производственного комплекса. Плановый срок запуска нового производства — 2027 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Решение о создании и запуске предприятия по переработке какао-бобов позволит обеспечить больший объем импортозамещения. Благодаря запуску нового производственного комплекса фабрика сможет производить шоколад из собственного сырья и поставлять тертое какао предприятиям пищевой отрасли.

Площадь участка, по информации Министерства имущественных отношений Московской области, предоставленного по программе импортозамещения, составляет 2,3 га, где компания планирует построить производственное здание и складское помещение общей площадью 4 тыс. кв. метров.

Кондитерская фабрика «Победа» была основана 25 лет назад. В настоящее время фабрика производит кондитерские изделия, в том числе шоколад, шоколадные конфеты и мармелад. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 500 наименований. Предприятие поставляет продукцию как на рынки российских регионов, так на экспорт в разные страны мира.

Подобрать участок для строительства нового производственного объекта в сфере импортозамещения, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта региона создана в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.