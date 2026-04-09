В Нижнем Тагиле сравнили цены на домашние и покупные куличи

До Пасхи осталось три дня: испечь кулич дома можно без серьезных расходов

В Нижнем Тагиле за три дня до Пасхи сравнили стоимость домашних и готовых куличей и напомнили старинный рецепт выпечки, сообщает tagilcity.ru .

Кулич остается главным пасхальным угощением и украшением праздничного стола. Многие хозяйки считают, что его приготовление требует значительных затрат времени и денег. Однако расчеты показали, что испечь кулич дома можно без серьезных расходов.

До праздника осталось три дня. Уже в субботу вечером горожане понесут куличи в храмы для освящения. На этом фоне актуален вопрос: выгоднее приготовить выпечку самостоятельно или купить готовую в магазине.

Журналисты также напомнили рецепт, которым пользовались тагильчанки в середине прошлого века. Домашний кулич, приготовленный накануне ночью, может получиться неидеальным внешне — с неровной глазурью и выступающим изюмом, — но ценится за вкус и атмосферу традиции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.