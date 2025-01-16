В Нижегородской области выросли зарплаты

Анализ последних 30 дней на рынке труда в Нижегородской области демонстрирует активность местных жителей в конце 2024-го и начале 2025 годов.

В настоящее время средний заработок в регионе составляет 65 тысяч рублей, что на 10 тысяч рублей больше, чем в тот же период год назад. Наибольшие зарплаты наблюдаются в сфере топ-менеджмента (около 115 тысяч рублей), автомобильной отрасли (101 тысяча), а также в стратегии и консалтинге (100 тысяч). Также достойные доходы можно получить в логистике и перевозках (94 тысячи), строительстве (83 тысячи), сельском хозяйстве (82 тысячи) и в секторе рабочего персонала (80 тысяч).

Наибольшее повышение зарплат за последний год отмечается у администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+25 тысяч), курьеров, водителей и складских работников (+22 тысячи), специалистов по ремонту автомобилей (+21 тысяча) и агрономов с технологами (+18 тысяч).

По итогам 2024 года более половины опрошенных компаний (58%) увеличили зарплаты, в 33% они остались прежними, а в 6% — уменьшены. Наибольший рост наблюдается в HoReCa, добыче сырья и легкой промышленности. По прогнозам, 63% работодателей планируют повышение окладов в 2025 году, в то время как 26% не готовят изменений, а 4% допускают снижение. Главный эксперт hh.ru Наталья Данина отметила, что в 2025 году рост зарплат продолжится, но будет замедлен и ощутимые повышения получат только ценные кадры.