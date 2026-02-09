В Нижегородской области стали брать меньше ипотечных кредитов

В Нижегородской области в 2025 г было оформлено 17,7 тыс ипотечных кредитов

В 2025 году в России зафиксировано снижение объемов выдачи ипотечных кредитов на 26%. По данным аналитиков «ЦИАН», в прошлом году гражданам было выдано 968 тысяч ипотечных кредитов, сообщает pravda-nn.ru .

Наиболее существенное падение наблюдается в сегменте кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС), где количество выданных займов оказалось почти втрое меньше, чем в 2024 году.

В Нижегородской области в 2025 году было оформлено 17,7 тысячи ипотечных кредитов, что на 24% меньше показателей 2024 года.

В то же время общий долг россиян по ипотечным кредитам увеличился на 9%, достигнув 20,8 триллиона рублей. Объем просроченной задолженности по ипотеке вырос более чем вдвое, составив 205 миллиардов рублей. Стоит отметить, что доля просроченных выплат впервые с 2018 года достигла 1%, тогда как годом ранее она составляла всего 0,5%. Подобная динамика обусловлена ужесточением условий ипотечного кредитования и замедлением роста доходов населения. В Нижегородской области данный показатель находится ниже среднего по стране.

