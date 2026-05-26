В Нижегородской области обнаружили фальшивые юани

В первом квартале 2026 года в банках Нижегородской области выявили 19 поддельных российских банкнот и пять купюр по 100 юаней, сообщает ИА «Время Н» .

По данным пресс-службы Волго-Вятского ГУ Банка России, чаще всего подделывали купюры номиналом 1000 рублей — обнаружено девять таких банкнот. Также из оборота изъяли шесть фальшивых купюр по 5000 рублей, одну — номиналом 2000 рублей, две — по 500 рублей и одну — 100 рублей.

Кроме того, в регионе выявили пять поддельных иностранных банкнот — все номиналом 100 юаней.

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Попов напомнил о правилах проверки наличных.

«При расчетах наличными важно проверять подлинность денег до того, как положить их в кошелек. Рекомендуется по крайней мере три раза сверить защитные признаки: на просвет, на ощупь и при наклоне банкноты», — рассказал он.

Информация о защитных признаках размещена на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Кассиры могут пройти бесплатное обучение на портале Университета Банка России.

Всего в Волго-Вятском макрорегионе за январь–март выявили 128 поддельных российских банкнот и девять иностранных.

