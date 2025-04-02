После слов США о России в НАТО начали обсуждать необходимость 5% ВВП на оборону

После прозвучавших от Вашингтона позитивных высказываний в адрес России, представители НАТО начали выражать сомнения относительно планов по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП, сообщает «Царьград» со ссылкой на агентство Associated Press.

«Недавние одобрительные высказывания некоторых американских чиновников вызывают сомнения. По словам дипломатов, вопрос заключается в том, почему союзники должны тратить 5% своего ВВП на оборону, если Россия больше не представляет угрозы», — отмечается в статье.

К концу февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность позицией президента США Дональда Трампа, отметив его близость к российским «тезисам» и его отчуждение от европейских партнеров. В беседе с порталом Axios она призналась, что чувствует дискомфорт из-за использования американскими политиками «российских нарративов и тезисов» при обсуждении украинского конфликта.

Ранее Трамп заявлял о намерениях своей администрации установить «превосходные отношения» с Китаем, Россией, Украиной и государствами Ближнего Востока. Он неоднократно указывал на недостаточный уровень финансирования европейскими странами потребностей НАТО в сфере обороны.

Вместе с тем, президент США настаивал на увеличении оборонных расходов всеми участниками альянса до 5% от ВВП. Однако глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что на текущий момент США не планируют сокращать свое военное присутствие на территории Европы.