В Наро-Фоминском округе строят завод по производству стеклопакетов за 160 млн рублей

В Наро-Фоминском округе возводят новое производственно-складское здание для оконного завода «ПКП Пластик». Объект строится в поселке Атепцево, его площадь составит около 4,5 тыс. кв. метров. На предприятии планируется организовать выпуск стеклопакетов для ПВХ- и алюминиевых рам, что позволит увеличить производственные мощности.

Сейчас завод выпускает около 90 тыс. кв. метров изделий в год. После завершения строительства объем производства планируется увеличить до 180 тыс. кв. метров в год. Строительная готовность объекта составляет 30%: завершены работы по устройству фундаментов и монтажу металлического каркаса.

Завершить строительство планируется в третьем квартале 2026 года. Проект реализует компания «ПКП Пластик» при поддержке Центра содействия строительства при правительстве Московской области. Ход работ контролирует Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.