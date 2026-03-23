В Наро-Фоминском округе представили бренд «Нарский крендель»

Кулинарный бренд «Нарский крендель» презентовали на заседании совета Торгово-промышленной палаты в Наро-Фоминском городском округе. Автором проекта стала кондитер Ольга Жиляева, восстановившая старорусский рецепт. Новинка может стать символом территории в год ее 100-летия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовку к 100-летнему юбилею округа также обсудили на заседании. В конце мая муниципалитет планирует принять большое количество гостей, формируется праздничная программа и усиливаются площадки для проведения мероприятий. Власти создают условия, чтобы предприниматели могли представить свою продукцию и услуги.

«Подготовку к юбилею обсудили предметно. В конце мая примем большое количество гостей — формируем программу, усиливаем площадки, создаем условия, чтобы предприниматели могли заявить о себе. Наша задача — показать округ через конкретные продукты, сервис и качество. Бизнес стабильно дает результат, обеспечивает рабочие места, формирует доходную часть бюджета и включается в социальные проекты. Отдельное направление — помощь участникам специальной военной операции. По объемам гуманитарных отправок округ стабильно в числе лидеров. Также вместе с заместителем председателя Мособлдумы Олегом Рожновым обсудили меры поддержки бизнеса и решения по снижению административной нагрузки. Создаем условия, при которых предприниматели могут развиваться и масштабировать свои проекты», — рассказал глава округа Роман Шамнэ.

Глава округа отметил, что поддержка предпринимательства остается одним из приоритетов работы муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.