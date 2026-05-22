В Наро-Фоминском округе подвели итоги школы предпринимателей

Финал муниципальной проектной школы «Начинающий предприниматель» прошел 22 мая в школе №7 Наро-Фоминского округа. Школьники представили проекты по развитию бизнеса и туризма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал девятого сезона проектной школы «Начинающий предприниматель» состоялся в школе №7 имени Героя Советского Союза Н.И. Григорьева. Проект помогает старшеклассникам развивать предпринимательские навыки и проектное мышление.

Организаторами выступили управление по образованию администрации Наро-Фоминского городского округа и торгово-промышленная палата округа. К работе привлекают представителей реального бизнеса, которые предлагают участникам практические кейсы.

Школьники работают в командах и получают задания от местных предпринимателей. Им необходимо разработать план по увеличению продаж, оптимизировать производственные процессы или предложить идеи по развитию туризма в округе. В течение нескольких месяцев участники анализируют задачи, готовят решения и защищают проекты перед экспертами.

На церемонии награждения заместитель главы округа Светлана Малыхина поблагодарила участников и наставников за проделанную работу.

«Они в этом году действительно мощные, интересные, новаторские», — отметила Малыхина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.