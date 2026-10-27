В Наро-Фоминске возобновили выпуск алюминиевых банок мини-форматов

Завод «Арнест Упаковочные Решения» в Наро-Фоминске возобновил производство алюминиевых банок объемом 150 и 200 мл. Аналогов российского производства им нет, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие в Наро-Фоминске — главная инновационная площадка «Арнест Упаковочные Решения», первое в России производство алюминиевых банок и единственное производство алюминиевых крышек. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в 2024 году компания вложила 1,4 млрд руб. в производство крышки со сплошным ключиком для маркировки. В 2025 году здесь запустили первую в России банку с рекордно низким углеродным следом.

По оценке компании, спрос на мини-форматы растет благодаря интересу к разовым порциям, осознанному потреблению и новым вкусам. Такая упаковка снижает барьер первой покупки и расходы на дегустации. Она подходит для коктейлей, функциональных напитков, холодного кофе и ароматизированной воды. В Азии банки объемом 150–200 мл входят в число самых быстрорастущих форматов. В России первым их стал использовать «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл».

Гендиректор компании Александр Исаев пояснил, что до 2025 года основными форматами были 450 и 330 мл. Расширить ассортимент позволил рост мощностей. В 2023–2025 годах компания открыла завод и запустила мегалинию в Ульяновской области, увеличила выпуск крышек в Наро-Фоминске. Федеральный фонд развития промышленности предоставил 5,85 млрд руб. льготного финансирования на строительство завода и расширение производства крышек. Годовой выпуск банок вырос на 2,5 млрд — до 10 млрд. По словам Исаева, компания полностью обеспечила потребности российского рынка.

Аналитики компании прогнозируют, что к 2030 году спрос на банки объемом 150 и 200 мл может сравняться с показателями формата 250 мл. Производитель разрабатывает новые форматы и рассматривает возможность выпуска алюминиевой бутылки.

Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.