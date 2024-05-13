В начале лета цены на кофе в кофейнях вырастут минимум на 15%

Кофе в российских кофейнях подорожает минимум на 15% из-за проблем с транспортировкой и дефицита работников в странах, где выращивают кофе, сообщает Mash.

Минимальная стоимость капучино к лету достигнет 200 рублей за объем 200 граммов, а цена американо — до 195 рублей.

В настоящее время наблюдаются проблемы с транспортировкой кофейных зерен. Также из-за засухи объем урожая снизился, а стоимость на кофейные зерна увеличилась. Теперь стоимость на зерна арабики вырастет на 16%, а на робусту — на 18%.

Основные страны, которые поставляют кофе: Бразилия, Вьетнам и Колумбия. Предполагается, что общий объем поставок кофе в текущем году сократится на 33,5%.

До 1 апреля в Россию завозили зерна по старым ценам. В настоящее время поставщики обещают не накручивать стоимость.