В Мытищах построят завод счетчиков на льготной земле

Инвестор построит в городском округе Мытищи производственный комплекс по выпуску приборов учета воды и тепловой энергии. Проект реализуют на участке площадью около 1 га, предоставленном без торгов, с инвестициями 320 млн рублей и созданием более 30 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ПроектСтройМонтаж» получила земельный участок на льготных условиях для реализации инвестиционного проекта в Подмосковье. Площадь будущего производственного комплекса составит 4,5 тыс. кв. м. Предприятие будет выпускать приборы учета воды и тепловой энергии.

«В городском округе Мытищи появится новое производство приборов учета воды и тепловой энергии общей площадью 4,5 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составит 320 млн рублей. На предприятии будет создано свыше 30 рабочих мест. Земельный участок для реализации проекта предоставлен инвестору в аренду без проведения торгов в кратчайшие сроки — всего за два месяца», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что реализация проекта рассчитана до конца 2032 года, а проектная мощность предприятия превысит 2 тыс. единиц продукции в год.

В Мытищах инвестор уже реализует еще один проект — производство приборов учета, теплосчетчиков и систем диспетчеризации. На действующем предприятии работают более 600 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.