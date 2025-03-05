В Мытищах обсудили меры поддержки МСП

Круглый стол с представителями малого и среднего предпринимательства прошел в администрации городского округа Мытищи. В ходе встречи обсудили меры поддержки бизнеса на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Основной нашей задачей является постоянное взаимодействие с бизнес-сообществом в целях информирования о существующих и появляющихся мерах государственной поддержки, а также сопровождение по возникающим вопросам до полного их решения, — отметила заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова. — Такие встречи стали уже традиционными и вызывают большой интерес со стороны предпринимателей».

На сегодняшний день городской округ Мытищи — это более 500 крупных предприятий во всех сферах экономики, в том числе 18 системообразующих. Более 23 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, почти 40 тысяч самозанятых. На сопровождении в данный момент находятся 35 инвестиционных проектов.

Кроме личных встреч всегда есть возможность узнать всю необходимую информацию в режиме онлайн. Для более оперативного информирования в мессенджере Telegram созданы канал «Экономика Мытищи» и чат «Бизнес Мытищи», где обсуждаются актуальные вопросы, размещаются анонсы мероприятий и публикуются меры поддержки предпринимателей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.