В Мытищах дан старт программе для развития предпринимателей

23 октября прошла встреча с предпринимателями из Мытищ, на которой была представлена программа-практикум «Первая помощь». Этот проект представляет собой серию практических семинаров, охватывающих ключевые аспекты ведения бизнеса: от разработки продукта и маркетинга до управления финансами и командой.

В ходе встречи представители банка продемонстрировали презентацию, освещающую широкий выбор финансовых инструментов и сервисов, разработанных для поддержки малого и среднего бизнеса. Также был представлен проект Союза «Содействие женскому предпринимательству».

По словам лидера сообщества «Нежный бизнес» Татьяны Яцковой, программа нацелена на передачу практического опыта от профессионалов своего дела тем, кто стремится к развитию и расширять горизонты своего дела.

«Предприниматели часто накапливают знания, которыми хотят делиться, поэтому благодаря этой программе можно работать над своим бизнесом вместе с наставником, получая ответы на вопросы в режиме реального времени», — отметила Татьяна Яцкова.

Заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Воробьев подчеркнул, что подобные встречи играют ключевую роль в непрерывном самосовершенствовании и стремлении к новым высотам.

«Для достижения бизнес-успеха необходимо постоянно прилагать усилия, превосходящие усилия других. Ваше присутствие здесь говорит о вашем стремлении именно к этому. Уверен в том, что в дальнейшем вам будет сопутствовать успех», — пояснил Алексей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.