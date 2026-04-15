В Можайском округе построят завод детских смесей к 2028 году

Завод по производству адаптированных детских молочных смесей построят в Можайском муниципальном округе Подмосковья. Компания «МУЛЬТИ МИЛК» получила разрешение на строительство, запуск предприятия запланирован на 2028 год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

ООО «МУЛЬТИ МИЛК» реализует в округе проект по выпуску заменителей грудного молока. Мощность будущего предприятия составит 15 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект оцениваются в 15 млрд рублей.

На заводе планируется создать 175 рабочих мест для жителей округа. В министерстве отмечают, что запуск производства позволит укрепить продовольственную безопасность региона и расширить ассортимент отечественных детских продуктов.

Компания завершила этап проектирования и оформила необходимую разрешительную документацию. В ведомстве подчеркнули, что новый завод станет важным элементом развития агропромышленного комплекса Подмосковья и будет способствовать импортозамещению в сегменте специализированного питания для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.