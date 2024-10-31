В Мособлдуме приняли изменения в закон о межбюджетных отношениях в Подмосковье

В четверг на очередном заседании Мособлдумы был рассмотрен и принят законопроект «О внесении изменений в Закон Московской области „О межбюджетных отношениях в Московской области“. Законодательные изменения направлены на совершенствование межбюджетных отношений, которые согласуются с проектировками закона о бюджете на 2025–2027 годы, внесенного в установленном порядке в Московскую областную Думу. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Так, законопроект приводит в соответствие с федеральным законодательством порядок определения размера дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, заменяющих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области.

Документ в том числе регламентирует сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов — не позднее 30 дней со дня вступления в силу указанного нормативного правового акта правительства Московской области, которым утверждается их распределение.

С учетом прогнозируемого объема доходов и расходов муниципалитетов уточнен и подход к перечислению субсидий из местных бюджетов в региональный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.