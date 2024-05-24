Глава Мосстата представил итоги работы за прошлый год

В ходе 85-го заседания Мособлдумы глава Мосстата Леонид Калимуллин рассказал о деятельности Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области в 2023 году, передает пресс-служба Мособлдумы.

По данным Мосстата, Подмосковье является одним из ключевых регионов и входит в пятерку субъектов-лидеров, которые формируют почти половину суммарного объема валового регионального продукта.

«Мосстат — самый большой территориальный орган государственной статистики. Мы отвечаем за представление официальной статистической информации по двум крупнейшим субъектам РФ. В Московской области введено 12,5 млн кв. м. жилья, таким образом Подмосковье занимает 1 место среди регионов РФ. Ввод жилья в области составил более 11% от всей введенной площади жилых домов в стране», — сказал Леонид Калимуллин.

Так, по итогам 2022 года объем ВРП Подмосковья составил 7,7 трлн рублей.

Московская область занимает лидирующие позиции и по объему промышленного производства, формируя более 5% общероссийского объема.

«Хочется также отметить цифровую перепись населения, которая прошла в Подмосковье в 2021 году. Более пятой части всех жителей Московской области прошли перепись самостоятельно, используя портал госуслуг. Мы и в дальнейшем будем использовать этот формат и ожидаем, что в ближайшем будущем не только перепись населения будет проводиться в электронном формате через госуслуги, но и также наши обследования, которые мы проводим каждый год на территории Московской области», — добавил глава Мосстата.

Кроме этого, в Подмосковье родилось 72,7 тыс. детей. Более 50% новорожденных появились на свет в молодых семьях.

Кроме сбора статистической отчетности Мосстат проводит выборочные наблюдения.

По результатам наблюдения ИКТ за последние 5 лет увеличилась доля населения — активных пользователей сети Интернет, увеличилась и доля использующих его для заказа товаров и услуг. С каждым годом растет доля населения, получающая государственные и муниципальные услуги онлайн.

Подводя итог своему выступлению, Леонид Калимуллин заверил депутатский корпус, что Мосстат всегда будет надежным, честным и беспристрастным источником статистической информации о социально-экономическом положении в Московской области.

Важность взаимодействия с Мосстатом особенно подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

«Я отмечу, что Московская область это достаточно большой субъект РФ. Получение оперативных данных статистики позволяет нам отслеживать ситуацию в бизнесе, предпринимательстве, а также действия мер поддержки, которые направлены на развитие инвестиционной деятельности. И принимать максимально оперативные и, самое главное, выявленные решения на основе данных статистики», — заключил Леонид Калимуллин.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.