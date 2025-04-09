Фото - © Пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

В Мособлдуме поддержали увеличение срока рассрочки на выкуп арендуемого имущества

В среду состоялось заседание комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Московской областной думы. В его работе приняла участие исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова. Об этом сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена.

Ключевым вопросом повестки стал проект закона Московской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Московской области «О порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества…», внесенный Советом депутатов городского округа Люберцы.

Законопроектом предлагается увеличить предельный срок рассрочки оплаты за выкуп арендуемого имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства:

с 5 до 8 лет — для недвижимого имущества,

и установить 3 года — для движимого имущества.

Предложенные изменения продиктованы обращениями со стороны предпринимателей, которые указывали на финансовые сложности, связанные с выкупом арендуемого имущества в сжатые сроки. Расширение периода рассрочки позволит снизить ежемесячную финансовую нагрузку, а также увеличить количество предпринимателей, готовых реализовать свое преимущественное право на выкуп.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нововведение не повлечет за собой выпадающих доходов для бюджета Московской области.

«Увеличение срока рассрочки — разумный инструмент, позволяющий предпринимателю развиваться. Особенно важно, что инициатива идет от муниципального уровня и поддерживается региональной властью. Это означает, что мы слышим бизнес и находим конкретные решения для поддержки, не нарушая интересов бюджета», — подчеркнула исполняющая обязанности Уполномоченного Наталья Чудакова.

Бизнес-омбудсмен также отметила, что ранее в комитет было направлено заключение уполномоченного, поддерживающее данную инициативу.

По итогам всестороннего рассмотрения члены комитета единогласно поддержали законопроект и приняли решение вынести его на рассмотрение на пленарное заседание Мособлдумы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.