сегодня в 11:45

В Москве заработал первый в России хаб молодежного предпринимательства

В Москве заработал первый в стране хаб молодежного предпринимательства. Это уникальная экосистема для желающих запустить стартап в мегаполисе, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«С ее помощью можно развивать бизнес-идеи, получать новые знания и навыки, находить единомышленников и партнеров», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Хаб на своей платформе собрал ведущие инициативы таких организаций, как «Агентство инноваций Москвы», «Развитие человеческого капитала» и «Малый бизнес Москвы».

Запускающие стартап предприниматели могут рассчитывать на поддержку и программы, среди которых «Технолидеры Москвы», «Академия инноваторов», «Школа бизнеса МБМ», «Бизнес.Старт» и др.

Все субсидии, инвестиции и программы акселерации собраны на сайте Московского инновационного кластера.

Ранее стало известно, что на портале «Малый бизнес Москвы» зарегистрировались более 200 тыс. пользователей. Всего за 5 лет сервисом воспользовались свыше 15,4 млн раз. Он создан для поддержки предпринимателей.