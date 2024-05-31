На портале «Малый бизнес Москвы» зарегистрировались свыше 200 тыс пользователей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 200 000 пользователей зарегистрировались на портале «Малый бизнес Москвы», созданном для поддержки предпринимателей. Ресурс mbm.mos.ru функционирует в качестве помощника по мерам поддержки, а также столичной экосистемы для бизнес-среды, сообщает «Вечерняя Москва».

Собянин отметил, что за пять лет «Малым бизнесом Москвы» пользовались более 15,4 миллиона раз. Активнее других к помощи портала прибегают коммерсанты, занятые в сферах общепита и торговли, а также разработчики программного обеспечения (ПО) компьютеров.

«Здесь предприниматели и те, кто только собирается открыть свое дело, могут решить самые разные задачи — от подбора рыночной ниши до подготовки налоговой декларации», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, сейчас на сайте «Малый бизнес Москвы» можно воспользоваться более чем 35 сервисами.