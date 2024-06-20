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В Москве впервые пройдет форум социального предпринимательства «Больше, чем бизнес»

27 и 28 июня 2024 года на ВДНХ состоится форум социального предпринимательства «Больше, чем бизнес», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Организаторы события — министерство экономического развития Российской Федерации, департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и Фонд поддержки социальных проектов.

В программу форума входит более 50 деловых мероприятий, на которых обсудят темы технологий, подготовки кадров и благотворительности. Посетителей ждут экспертные дискуссии, мастер-классы и другое.

Мероприятия пройдут на трех площадках ВДНХ, в том числе в павильоне № 75 в рамках Международной выставки-форума «Россия». Вход туда свободный. Посещение павильона № 37 «Центр ассистивных технологий „Феникс“» и павильона № 55 требует предварительной регистрации.

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в форуме примут участие представители городских и федеральных ведомств, крупных компаний, институтов развития, некоммерческих организаций (НКО), малого и среднего бизнеса.

По ее словам, эксперты обсудят тренды социально ориентированного предпринимательства, перспективы сотрудничества с НКО и крупным бизнесом, а также рассмотрят способы поиска финансирования и масштабирования инициатив, подходы к подготовке специалистов и привлечению молодежи.

Также на форуме наградят победителей всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес — 2024», организуют показ мод «Красота без границ» и выставку технологий.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее о реализации нацпроектов в Москве можно узнать на портале mos.ru.