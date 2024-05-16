В Москве вдвое увеличили размер грантов для новых и активных экспортеров

Столичные власти увеличили размер грантов для новых и активных экспортеров с 10 до 20% от суммы сделки. В прошлом году грант на экспорт стал одним из самых востребованных видов финансовой поддержки у городских компаний, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Повышенные гранты смогут получить московские компании, впервые заключившие зарубежные контракты, а также действующие поставщики с ростом экспорта больше чем на 20% за предыдущий год», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что для остальных столичных компаний объем поддержки останется на прежнем уровне — 10% от договора.

Максимальный размер предоставляемых одной организации грантов независимо от экономических показателей составляет 10 млн рублей в год или 50% от суммы налогов, уплаченных в городской бюджет.

Данная мера поддержки предназначена да московских представителей малого и среднего бизнеса, основная деятельность которых связана с высокотехнологическими отраслями.

Предприятие, которое претендует на грант, должно быть зарегистрировано в Москве не менее 1 года, соответствовать требованиям по зарплате сотрудников, не иметь задолженностей по налогам и сборам, а также работать в дружественных странах.

Заявки принимают на сайте Московского экспортного центра и платформе Московского инновационного кластера.

По итогам 2023 года грант получили 115 столичных поставщиков продукции и услуг, сотрудничающих с партнерами из Турции, Китая, ОАЭ, Марокко, Сербии, Таиланда, Вьетнама и других дружественных стран.