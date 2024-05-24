В Москве утвердили новые критерии для получения мер поддержки промпредприятиями

«Наше предприятие добилось роста благодаря статусу промкомплекса. В условиях турбулентности, связанных с введением санкций, за счет предоставленной поддержки, компании удалось в 2023 году значительно улучшить финансовые показатели, поднять уровень оплаты труда, произвести техническую реконструкцию старого и закупить новое оборудование. Так, товарооборот предприятия увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем на 26%, на приобретение нового оборудования потрачено более 33 млн руб., на реконструкцию - более 2 млн руб. В свою очередь, наше производство выплачивает все налоги в бюджет и делает оптимистичные прогнозы на 2024 год», — подчеркнул генеральный директор компании «Твердь» Александр Рогов.