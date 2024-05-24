В Москве утвердили новые критерии для получения мер поддержки промпредприятиями
В столице утверждены новые критерии для получения городских мер поддержки промышленными предприятиями. Поддержку получат высокоэффективные производства и компании, обладающие потенциалом для роста и развития, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Наше предприятие добилось роста благодаря статусу промкомплекса. В условиях турбулентности, связанных с введением санкций, за счет предоставленной поддержки, компании удалось в 2023 году значительно улучшить финансовые показатели, поднять уровень оплаты труда, произвести техническую реконструкцию старого и закупить новое оборудование. Так, товарооборот предприятия увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем на 26%, на приобретение нового оборудования потрачено более 33 млн руб., на реконструкцию - более 2 млн руб. В свою очередь, наше производство выплачивает все налоги в бюджет и делает оптимистичные прогнозы на 2024 год», — подчеркнул генеральный директор компании «Твердь» Александр Рогов.
С мая компании, претендующие на получение бюджетных субсидий и налоговых льгот, должны соответствовать ряду критериев:
- заработная плата их работников не должна быть меньше среднемесячного показателя в основной отрасли промышленности предприятие;
- выручка от производства в столице за прошедший год должна превышать 8 млн рублей на 1 работника;
- размер фонда оплаты труда сотрудников, которые работают на объектах недвижимости, приходящийся на 1 га земельных участков, — не менее 160 млн рублей в год;
- общий объем инвестиций в необоротные активы, используемые в ходе реализации инвестиционного приоритетного проекта, должен быть не меньше 1 млрд рублей на один гектар земельных участков.
С января 2025 года критерии объемов фонда оплаты труда и выручки будут корректироваться и индексироваться.
При этом для действующих производств, которые уже имеют льготный статус, до конца 2026 года будет работать переходный период. До этого момента они могут привести свои показатели в соответствие с новыми критериями.