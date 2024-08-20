В Москве тысячи рабочих мест появляются на инновационных и промпредприятиях

На территориях столичных технопарков открылись новые производства по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в городе развивают промышленность. Так, в 2020 году в Москве запустили программу стимулирования создания МПТ. Она предоставляет девелоперу льготу во время переоформления участка для жилищного строительства, если он вместе с МКД построит социальный или коммерческий объект, в котором смогут работать москвичи.

«На текущий момент инвесторы построили 3 промышленных технологических парка, где уже начали размещать свои производственные линии компании различных отраслей промышленности», — сказал Ликсутов.

В промпарке «Бутово» компания «Престижпак» локализовала производство изделий из картона, которое выпускает крафт-пакеты и бумажные пакеты.

Предприятие Redvent, производящее воздухораспределительные устройства для систем кондиционирования и вентиляции, купило помещение площадью свыше 800 кв. м для размещения части металлообрабатывающего производства.

Строительно-промышленная компания «Префаб Технологии» на территории парка открывает конвейерные линии для выпуска шахт-пакетов, навесных и сантехнических модулей.

Также площадки промпарка займут производители профессиональной косметики и медицинского оборудования.

«Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда в промышленном парке „Бутово“ смогут трудоустроиться более 1,8 тыс. человек», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

К моменту ввода в эксплуатацию технологического парка «Крекшино» в начале текущего года все площади сдали в аренду. На территории разместилось современное швейное производство.

Площади трех корпусов технопарка «Алабушево», которые ввели в эксплуатацию в I квартале этого года, заняли высокотехнологичные предприятия, выпускающие комплектующие и оборудование для газовой, нефтяной и металлургической промышленности, а также медоборудования. Резидентам доступны льготы ОЭЗ «Технополис Москва» — беспошлинный импорт товаров, сниженное налогообложение и другие преференции.

Сейчас идут переговоры с будущими резидентами инновационных производств, которые расположатся в двух корпусах и офисном здании возводимой второй очереди «Алабушево». Окончить работы планируют в 2026 году. После реализации проект принесет Зеленограду порядка 2,5 тыс. новых рабочих мест.

С 2020 года программа стимулирования создания МПТ охватила почти все городские районы. С инвесторами Москва заключила свыше 120 соглашений на возведение более 6 млн кв. м недвижимости — учреждений спорта, культуры и образования, торговых и офисных объектов, логистических комплексов. В создание мест приложения труда и развитие столицы вложат свыше 2 трлн рублей. Благодаря этому во всех сферах городской экономики появится более 281 тыс. новых рабочих мест.

Отправить заявку на участие в программе можно через онлайн-сервис на инвестпортале Москвы.