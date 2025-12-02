В Москве стартовал форум ВТБ «Россия зовет» с участием ведущих экономистов

В Москве во вторник начал работу 16-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет», посвященный новым экономическим стратегиям. Открытие форума подтвердил первый заместитель президента — председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, сообщает Газета.ru .

Главная тема мероприятия в этом году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».

В первый день форума запланированы две сессии, посвященные новым направлениям развития экономики, расширению технологического и промышленного потенциала страны, а также вопросам международного сотрудничества. Пленарное заседание проходит под модерацией президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

В макроэкономической сессии принимают участие министр финансов России Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и представители бизнеса.

Пьянов отметил, что перед Россией стоит задача не только адаптироваться к изменениям, но и формировать глобальные тренды. Он подчеркнул значимость форума как площадки для лидеров, определяющих будущее страны.

«Диалог, который мы ведем здесь, имеет критическое значение для всей финансовой системы и реального сектора», — заявил Пьянов.

Форум «Россия зовет» проводится с 2009 года. В 2025 году он впервые состоялся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, а завершается традиционным двухдневным мероприятием в Москве.

