В Москве растет производство бижутерии и ювелирной продукции

В столице действуют как большие производства, так и небольшие мастерские — они производят эксклюзивные предметы из золота и серебра, фарфора, эмали, а также с использованием жемчуга и драгоценных камней. Например, за первые 10 месяцев 2025 года предприятия изготовили больше 1 млн золотых украшений, увеличив объемы производства более чем втрое в сравнении с аналогичным отрезком прошлого года, сообщил замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков.

Он уточнил, что ювелирные производители Москвы выпускают разнообразный ассортимент: серьги, кольца, браслеты, колье и другие изделия.

«За 10 месяцев 2025 года динамичнее всего — в три раза — выросло производство изделий из золота по сравнению с тем же периодом 2024-го. Всего в этом году выпущено свыше 1,27 млн золотых и 378,7 тыс. серебряных украшений. Также в два раза выросло использование жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней — до 22,3 тыс. штук», — отметил Петраков.

Он добавил, что компании Москвы также выпустили около 339,3 тыс. предметов бижутерии.

Ювелирный дом «Эстет» работает в столице уже почти 35 лет. Компания производит классические украшения: кольца, включая обручальные и помолвочные, цепочки, браслеты и подвески из золота и серебра.

«Ежегодно мы создаем уникальные коллекции, общий вес которых превышает тонну — более 12 тыс. новых моделей. В 2025 году в рамках Национальной премии „Лучший промышленный дизайн России“ в номинации „Дизайн-продукт“ наши мастера представили колье „Атом“ с желтыми сапфирами и заняли первое место по результатам народного голосования», — рассказала директор по развитию Лаура Петриченко.

Столичный бренд KASTDECOR, созданный профессиональными художниками в 2014 году, применяет фарфор для создания бижутерии. Каждое изделие уникально и расписано вручную. В ассортименте также есть чайные и кофейные пары, вазы и предметы для интерьера. В декоре имитируются техники темперной живописи и акварели, а также фактуры металла, мозаики, шерсти, текстиля, резьбы по дереву и другие.

Производство украшений помогло мастерской выйти на новый уровень известности. Основной хит — фарфоровые кольца. Сейчас в линейке представлено более 30 дизайнов. Покупатели также активно приобретают и другую авторскую продукцию: именную посуду, вазы, праздничные подарки.

Московский бренд Thing Jewelry создает украшения, вдохновленные творчеством мировых художников, таких как Дали или Малевич, античными мифами и легендами, а также темами СССР и космоса. Коллекции включают изделия из серебра, эмали и полудрагоценных камней. Производитель предлагает серьги, монопусеты, каффы, кольца, кулоны и колье. Выпуск продукции ежегодно увеличивается в среднем на 20%, а пик продаж обычно приходится на новогодний период. При этом спрос на изделия есть не только у москвичей, но и у жителей других регионов России.

Мастерская Perseo специализируется на создании колье из натурального речного жемчуга, авантюрина и хрустального жемчуга. В ассортименте также представлены браслеты и кольца из кристаллов, японского бисера и природных камней: лунного, аквамарина и агата. В качестве фурнитуры используется латунь с родиевым напылением. Все изделия можно изготовить в индивидуальном размере.