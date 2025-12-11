В Москве прошли занятия Школы городской экономики

В столице завершилась работа Школы городской экономики правительства Москвы, которая в этом году прошла на базе Финансового университета при правительстве РФ, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Занятия были посвящены ключевым вопросам развития и финансирования мегаполиса. Участниками мероприятия стали студенты финансовых, экономических и ИТ-специальностей из Финансового университета, НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РАНХиГС и других ведущих вузов столицы.

«Российская столица входит в тройку крупнейших городских экономик мира. Сегодня правительство Москвы решает по-настоящему интересные и амбициозные задачи развития мегаполиса, и мы стремимся познакомить с ними студентов — будущее нашей экономики. Для Москвы как для одного из крупнейших в мире мегаполисов критически важно формировать сообщество талантливых специалистов, которые знают, как устроена экономика столицы, и понимают масштаб стоящих перед нами вызовов. Школа городской экономики — это стратегические инвестиции в будущее Москвы», — уточнила Багреева.

На лекции Марии Багреевой студенты узнали об экономической стратегии Москвы, трансформации экономики столицы за последние 15 лет и влиянии приоритетных отраслей — высокотехнологичной промышленности, ИТ, НИОКР, финтеха — на структуру городской экономики. Она также рассказала о стоящих перед Москвой задачах развития до 2040 года.

«Финансовый университет как ведущий центр подготовки кадров для финансово-экономического блока страны видит своей миссией подготовку специалистов, готовых к работе с вызовами современности. Партнерство с правительством Москвы в рамках Школы городской экономики — это идеальный пример эффективного взаимодействия государства и образования. Ключевая ценность такого диалога в том, что студенты учатся понимать язык практиков, напрямую общаясь с теми, кто формирует экономическую политику мегаполиса», — заявил ректор вуза Станислав Прокофьев.

В рамках Школы городской экономики состоялся кейс-чемпионат, в ходе которого студенческие команды соревновались в решении максимально приближенной к реальности финансовой задачи.

Победители кейс-соревнования получили приоритетное право на участие в программе стажировок комплекса экономической политики Москвы.

Школа городской экономики — ежегодный образовательный проект комплекса экономической политики Москвы для университетов. В прошлом году она проходила на базе НИУ «Высшая школа экономики».